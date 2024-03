Ispica. Auto presidente Legambiente incendiata, Stornello: troppi attentati

Dopo l’accertamento della natura dolosa dell’incendio che ha distrutto l’auto dell’architetto Stefano Marina e della professoressa Anna Alì, il consigliere del Partito Democratico di Ispica, Gianni Stornello (nella foto) esprime la massima solidarietà alle vittime e chiede di fare al più presto chiarezza sull’accaduto. “Non ci può sfuggire – dichiara il consigliere Stornello - che Stefano Marina e Anna Alì sono entrambi

attivisti del Circolo Sikelion di Legambiente di Ispica di cui Anna Alì è addirittura presidente. Accertata la natura dolosa del rogo, dobbiamo sapere al più presto se l’atto incendiario è stato opera di balordi o

se sia stata una vera e propria intimidazione da ricondurre all’impegno e alle battaglie a tutela dell’ambiente e della legalità che Marina e Alì conducono. Con questo gesto – afferma Stornello – abbiamo superato il limite di guardia, dopo gli attentati incendiari ai danni dell’auto dell’allora assessore Denaro e dei furgoni dell’impresa di onoranze funebri Lucenti. Ispica – sottolinea l’esponente del PD -

non può rassegnarsi ad essere la città degli attentati incendiari e dei suicidi: c’è qualcosa che non va e che abbiamo tutti il dovere di individuare e di risolvere. A Stefano Marina e Anna Alì va la solidarietà

mia personale e di tutto il Partito Democratico. Confidiamo nell’impegno degli inquirenti per chiarire i contorni di questo fatto inquietante che ci chiama tutti ad essere vigili e animati di grande senso civico

e tensione morale”.