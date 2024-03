Catania, Pasqua sicura: intensificati i controlli della polizia nel territorio

Con l’approssimarsi delle festività pasquali, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, disposti con Ordinanza del Questore di Catania e realizzati sulla base di strategie individuate in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il maggiore afflusso turistico previsto in occasione della ricorrenza religiosa e delle tradizionali gite fuoriporta del “Lunedì dell’Angelo”, unite alle criticità derivanti dalla situazione internazionale e dalla perdurante minaccia terroristica, impongono un innalzamento della soglia d’attenzione.

Dopo alcune precise valutazioni fatte in sede di tavolo tecnico la Questura di Catania ha, quindi, realizzato un programma di sicurezza che coinvolge tutte le articolazioni territoriali: dai Commissariati Sezionali, alle Volanti e alla Squadra Mobile che, in coordinamento tra loro, realizzeranno una rete di monitoraggio sul territorio.

Commissariati e Volanti, in particolare, disporranno con le proprie pattuglie specifici servizi antirapina nel corso di tutta la settimana in cui maggiore è la presenza di turisti e attueranno nelle giornate di domenica e lunedì, un servizio di controllo del territorio specialmente dedicato alle aree individuate all’interno di un percorso in cui è prevista la maggiore affluenza di persone e dove si concentrano il maggior numero di esercizi commerciali.