Principio d'incendio in Rsa ad Aci Sant'Antonio: carabinieri in soccorso

Carabinieri della Stazione di Aci Sant'Antonio sono intervenuti, la notte scorsa, per un principio di incendio che si stava sviluppando nella caldaia centralizzata di una residenza per anziani che ospita circa 50 persone.

Militari dell'Arma, che erano in servizio nella zona, sono intervenuti dopo avere notato una piccola colonna di fumo che si era già sviluppata, senza che alcuno dei presenti nella struttura se ne fosse accorto.

I Carabinieri, scesi dall'auto, hanno immediatamente scavalcato la recinzione del giardino e, dopo aver individuato il punto preciso da cui partiva il fumo, hanno raggiunto un locale al cui interno hanno notato che dalla caldaia centralizzata si stava sviluppando un principio d'incendio. I militari dell'Arma hanno allertato immediatamente i Vigili del fuoco di Acireale che, intervenuti subito, hanno provveduto a spegnere le fiamme che stavano prendendo piede e hanno messo in sicurezza l'area. I pompieri hanno accertato che il rogo era dovute a cause accidentali e non era doloso. I responsabili della struttura hanno ringraziato i Carabinieri per il loro intervento.