Elezioni a Pachino, Pippo Gennuso agli alleati: sosteniamo Gambuzza sindaco

Pippo Gennuso rompre il silenzio sulle amministrative a Pachino e tira la volata al candidato a sindaco di Rinascita, l’architetto Giuseppe Gambuzza. “ E’ la persona giusta per potere amministrare una città difficile qual è Pachino - afferma l’ex deputato all’Ars-

E’ un uomo che conosce fatti e misfatti di una città che oggi, più che mai, ha bisogno di andare verso un buon governo. Si tratta - prosegue Pippo Gennuso - di una persona garbata, stimata e benvoluta in città. Forza Italia lo sosterrà con lealtà e spero che anche gli altri partiti della coalizione lo facciano, senza arroccarsi su preconcetti o prove di forza. Pachino - prosegue l’ex parlamentare - ha una chance che non può perdere. Con la nostra collaborazione, non soltanto daremo un futuro al governo cittadino, ma aiuteremo la futura amministrazione a ripianare i debiti che i sindaci del passato hanno portato il Comune al default con la dichiarazione del dissesto finanziario. Ai pachinesi dico soltanto di non sprecare il loro voto. L’architetto Gambuzza è il sindaco giusto che merita una Pachino fin troppo mortificata”.