Rifiuti, solidarietà di Dipasquale (Pd) all'Anci: governo dia delle risposte

"L'allarme dei sindaci sul mancato incontro in merito agli extracosti su rifiuti ed energia è preoccupante perché testimonia sia la mancanza di sensibilità istituzionale nei confronti degli enti locali e dei loro bisogni che la totale assenza di visione su questi problemi la cui esplosione era tra l'altro ampiamente anticipata". A dirlo è il deputato Pd all'Ars, Nello Dipasquale, commentando il comunicato di protesta di Anci Sicilia che lamenta il mancato incontro con il governatore Renato Schifani. "Come avevo anticipato - prosegue Dipasquale - la misura di finanziamento con le risorse Fsc degli extracosti per i rifiuti fuori Sicilia è stata un fallimento a causa della cattiva impostazione da parte del governo Musumeci: una vicenda alla quale il governo Schifani, che si vanta di essere 'in continuità' con il precedente Esecutivo regionale, non ha saputo dare soluzione. A

questa impasse si aggiungono poi i costi mai scesi veramente dell'energia elettrica e del gas - continua il deputato ragusano del Partito democratico -. Spese che i Comuni sopportano per l'illuminazione e il riscaldamento degli edifici pubblici e scolastici. Davanti a questa situazione il governo ha il dovere di dare una risposta ai sindaci - conclude Dipasquale - che sono la prima linea di front office verso i cittadini".