Un tamponamento si è verificato oggi pomeriggio verso le 17 sulla StradaStatale 121, Floridia - Siracusa. Per cause in corso di accertamenti si sono scontrati un van Taxi con una Nissan Qashqai. Il tamponamento è avvenuto a cinquantina di metri dalla rotonda che porta al piccolo Panda. Una fila di auto si è verificata nel tratto interessato all'incidente.