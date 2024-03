La Scuola D'Alcontres di Modica incontra Papa Francesco e il Superiore provinciale dei Gesuiti italiani

La Scuola per Assistenti Sociali “Federico Stagno D’Alcontres”, nel solco tracciato dalla Compagnia di Gesù che l’ha fondata, aderisce da anni al Jesuit Social Network, una rete nazionale di associazioni, cooperative, fondazioni e centri studi nati grazie alle opere dei Padri Gesuiti. Trentasei realtà in tutta Italia che, attingendo alla spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola, mettono in comune la passione e la visione dell’uomo e della società al fine di favorire un proficuo interscambio di analisi della realtà sociale, di esperienze, di metodi di lavoro sperimentati, di competenze settoriali e formative.

In occasione dei 20 anni della nascita del JSN, Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nella sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, una delegazione delle realtà che fanno parte della rete. Per la Scuola hanno partecipato all’incontro la Rappresentante Legale Mara Gugliotta e il vicedirettore Corrado Parisi.

“Ringraziamo il Santo Padre – ha detto Mara Gugliotta – per averci accolto nella Sua casa, per aver ascoltato la nostra voce e per le preziose indicazioni di vita che ci ha donato. Continueremo a fare tesoro di questi illuminanti insegnamenti e a proseguire l’opera che, con lungimiranza, la Compagnia di Gesù ha avviato a Modica per servire tutto il sud-est siciliano e che con fiducia ha offerto a noi laici la possibilità di proseguire questa missione in sintonia con la spiritualità ignaziana”.

C'è stato anche un momento di confronto con il Superiore della Provincia Euro Mediterranea (Eum) dei Gesuiti, Padre Roberto Del Riccio sj, che nei prossimi mesi verrà a Modica in visita alla Scuola per Assistenti Sociali.