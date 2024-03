I fratellini morti alle Maccalube di Aragona, tutti assolti in Corte d'Appello

Tutti assolti per la morte dei due fratellini avvenuta nel settembre del 2014 nella riserva naturale Maccalube di Aragona (Agrigento). Questa sera la Corte di appello di Palermo, presieduta da Michele Calvisi, ha assolto tutti gli imputati per la morte di Carmelo e Laura Mulone, rispettivamente di 9 e 7 anni. Assolti l'allora direttore della riserva Domenico Fontana ed ex presidente di Legambiente (condannato a 6 anni in primo grado) e l'operatore della riserva Daniele Gucciardo (condannato in primo grado a 5 anni e 3 mesi). Confermata poi l'assoluzione del funzionario della Regione, Francesco Gendusa. Era il 27 settembre 2014 quando un'ondata di fango travolse e uccise i fratellini Carmelo e Laura che stavano facendo una passeggiata fra i vulcanelli insieme al padre Rosario.