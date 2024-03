Modica è pronta per la festa della Madonna Vasa Vasa: cambia la viabilità

“Modica è pronta a celebrare la Pasqua, la Madonna Vasa Vasa, secondo riti e tradizioni che affondano le loro radici nei secoli. Una storia che si ripete ogni anno nel giorno dedicato alla Resurrezione e che nel cuore e nell’anima dei Modicani vive il suo momento più importante, vivo e partecipato, coi baci della Madre al Figlio a Mezzogiorno in punto e, dal 2016, anche la sera. Baci salutati da applausi e giubilo che celebrano la vittoria della Vita sulla morte. Insieme al comandante della Polizia locale, Rosario Cannizzaro, abbiamo pianificato ogni tipo di azione che serva a rendere questa domenica sicura, serena e felice". Lo dichiara il sindaco, Maria Monisteri, che fa anche il punto sulla viabilità cittadina per la domenica di Pasqua.

"Al termine di un vertice fra il Comandante e i concessionari di licenze Taxi e NCC di Modica - afferma il sindaco - è stato concordato un servizio straordinario di trasporto dai punti nodali della città dotati di ampia possibilità di parcheggio, verso il centro storico che è il luogo della Festa. Otto Taxi e tre mezzi NCC -cinque pulmini a 8 posti e sei auto- saranno a disposizione, a rotazione continua, davanti il campo sportivo ‘Vincenzo Barone’ di via Nazionale, e gli ampi parcheggi nella zona del Cimitero per trasportare verso il centro storico quanti vorranno fruirne, al costo di due euro. Il servizio interesserà anche la zona di Treppiedi, Dente e Modica alta. Un servizio disposto in considerazione del fatto che sin dal mattino di domenica 31 marzo, saranno chiuse al traffico con divieto di sosta, le principali arterie del centro storico e le strade di accesso -via Nazionale, via Tirella, corso Umberto, via Marchesa Tedeschi e le arterie a ridosso di queste ultime- per consentire lo svolgimento degli eventi popolari della Pasqua e l’afflusso delle migliaia di persone che vogliono assistere alla Madonna Vasa Vasa e che popolano i luoghi della festa.

Sono state predisposte delle aree di sosta a ridosso di corso Umberto e via Marchesa Tedeschi, per disabili e giornalisti in servizio (previa richiesta al comando della Polizia locale): in via Marchesa Tedeschi lato chiesa di Santa Maria di Betlem, via Tirella primo tratto, viale Medaglie d’Oro primo tratto lato destro. Davanti all’ex Palazzo delle Poste, è stata predisposta una pedana rialzata per consentire ai Disabili di poter assistere alla festa da una posizione utile a godere l’evento nella maniera migliore possibile. Ogni altra indicazione inerente la circolazione viaria è consultabile sul sito internet e sulle pagine social del comune di Modica e della Polizia locale.

Colgo l’occasione per ringraziare la preziosa e assoluta collaborazione della Polizia Locale e in primo luogo del comandante Cannizzaro, dei volontari della Protezione civile, delle varie associazioni riconosciute, del personale della SPM e di quanti si stanno prodigando e si prodigheranno domenica perché i due momenti della festa, quello del mezzogiorno e della sera con il bacio ‘notturno’ entrato ormai a far parte della nostra tradizione della Pasqua, si svolgano in serenità e in un clima di grande afflato popolare e di Festa”