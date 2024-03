Nel Catania è crisi nera, pure il Giugliano vince ( 2 - 3 ) al 'Massimino'

E' un Catania in piena crisi che non riesce più a farwe risultati. Allo Stadio Angelo Massimino il Giugliano batte in trasferta ed in rimonta i rossazzurri per 3 a 2 . Nel primo tempo il Catania. parte fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Gianci con un colpo di testa su assist di Zammarini. Gli ospiti replicano al 19′ quando la conclusione di Salvemini finisce sul palo con la parata di Furlan. Nel secondo tempo i gialloblu trovano il gol del pareggio immediatamente al 48′ per merito di Salvemini. Nell’ultima parte dell’incontro i tigrotti completano la rimonta con Ciuferri al 69′ e Bouah ripiristina inutilmente l’equilibrio al 71′ visto il nuovo gol poi siglato da Salvemini all’88’ e l’espulsione per rosso diretto rimediata da Cicerelli tra i rossazzurri. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Giugliano di portarsi a quota 52 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Catania resta fermo a 39 punti, sempre più a rischio play out.