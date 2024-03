Canottaggio, dal sindaco di Siracusa una targa all’Ortigia per i risultati conseguiti nel settore giovanile

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha consegnato una targa “per i traguardi raggiunti” al settore canottaggio del Circolo canottieri Ortigia. La consegna è avvenuta stamattina, quando il sindaco e l’assessore allo Sport Giuseppe Gibilisco hanno ricevuto, nella sala “Raffaello Caracciolo” di Palazzo Vermexio, il responsabile del settore, Ermenegildo Chessari, e una rappresentanza di giovani atleti che di recente hanno conseguito importanti risultati a livello nazionale.

In particolare, la società ha partecipato al Festival dei giovani di Varese, la più importante manifestazione italiana per le categorie Allievi e Cadetti dove, su 2.200 atleti, la società siracusana si è classificata al primo posto nella specialità del “quattro di coppia cadetti maschile” con l’equipaggio composto da: Sebastiano Leone, Matteo Montoneri, Ettore Pugliares e Francesco Scaglione. Un successo è arrivato anche dalla prestazione di Sofia Quacinella che è salita sul gradino più alto del podio nel “singolo 7,20 allievi C femminile”. Inoltre recentemente, al Meeting nazionale sud di Poma, Marco Conti e Vittorio Barreca di sono imposti nel doppio e nel due senza.

Complimentandosi con i ragazzi e con la dirigenza dell’Ortigia, il sindaco Italia ha ricordato gli sforzi che l’Amministrazione e l’assessore Gibilisco compiono per incentivare la pratica dello sport a ogni livello e l’importanza formativa e sociale che essa riveste per i giovani.