Dopo tre anni di battaglie Cassibile avrà un pediatra

Dopo una lunga battaglia a Cassibile arriverà un medico pediatra. Figura professionale assente per oltre tre anni.

"L'assenza di un pediatra nel nostro paese ha creato gravi difficoltà per molte mamme e famiglie. Trovarsi senza un professionista dedicato alla cura dei più piccoli ha comportato inevitabili disagi e rischi, spingendo molte famiglie a rivolgersi a pediatri nei comuni limitrofi, con conseguenti nocumenti che non sono sfuggiti alla nostra attenzione.

Siamo lieti di informare che a breve l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa bandirà il posto disponibile per Cassibile Fontane Bianche con obbligo di apertura dello studio in loco, garantendo così a tutti i residenti ciò che è loro di diritto: l'accesso a cure pediatriche adeguate e di qualità, fondamentali per la tutela della salute e del benessere dei nostri figli.

Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per aver accolto le nostre richieste e per il loro impegno nel risolvere questa situazione critica.

Un ringraziamento particolare va al dottor Azzaro (componente del comitato regionale di pediatria di libera scelta), che sin dall'inizio ha collaborato attivamente con noi, dimostrando grande professionalità e sensibilità verso le esigenze della nostra comunità. Non possiamo dimenticare il contributo prezioso dell'Onorevole Luca Cannata, il cui impegno e sostegno hanno reso possibile questo importante risultato".

Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Paolo Romano.