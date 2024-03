Sequestrati a Palermo 14 mila fuochi d'artificio: arrivavano da Napoli

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo hanno sequestrato 14.000 artifici pirotecnici rinvenuti all'interno di due spedizioni provenienti da Napoli. I militari nel corso dei controlli su alcuni carichi provenienti dal capoluogo partenopeo hanno notato la genericità dei dati dati riportati sulle bolle di accompagnamento. I controlli eseguiti dalle fiamme gialle hanno consentito pertanto di individuare, in due diversi carichi, complessivi 560 chili di materiale esplodente suddiviso in 140 batterie da 100 lanci ciascuno. E' stato identificato anche il destinatario di una delle due spedizioni e denunciato per aver messo in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti ricevendo del materiale altamente infiammabile e potenzialmente esplosivo senza le prescritte cautele e norme di sicurezza.