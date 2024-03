Rubarono otto moto in un garage, 4 arresti a Lercara Friddi

I carabinieri di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia e dei comandi di Palermo e Monreale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Termini Imerese su richiesta della Procura, nei confronti di 4 palermitani (3 ventenni ed un 27enne), già noti alle forze dell’ordine, indagate per il furto di 8 motociclette commesso lo scorso 7 novembre a Lercara Friddi e di un furgone, rubato la stessa notte a Bagheria. Il furto è stato commesso forzando, la saracinesca del garage dove erano custoditi i motocicli, utilizzando, come ariete, il furgone rubato poco prima. Due degli arrestati sono anche indagati per la ricettazione del furgone stesso.