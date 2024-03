Il servizio di tesoreria dell'Asp di Ragusa affidato a Unicredit

È stata stipulata la convenzione tra UniCredit e l'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Ragusa per la gestione del servizio di tesoreria. Il servizio di tesoreria, di durata triennale, verrà svolto da UniCredit con modalità altamente automatizzate per lo scambio di flussi con l'utilizzo della firma digitale che assicura numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell'esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale, efficienza e qualità del servizio prestato nel pieno rispetto della vigente normativa. La convenzione è stata sottoscritta per UniCredit dal Responsabile dell'Area Public Sector Sicilia, Riccardo Benanti, e per l'ASP Ragusa dal direttore Affari Generali, Giovanni Tolomeo, delegato dal Commissario straordinario, Giuseppe Drago. Oggi UniCredit svolge complessivamente in Sicilia 350 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per Regione Sicilia, Fondo Pensione Regione Sicilia, 107 Comuni, 4 Province, 7 Aziende Ospedaliere, 1 Ateneo universitario e 2 Camere di Commercio.