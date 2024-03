Da cinque studenti siciliani nasce la startup per i farmaci

Spesso si va in farmacia ma non si trova disponibile il farmaco che si cerca. Così bisogna prenotarlo e tornare una seconda volta per ritirarlo. A ottimizzare tempi e modalità di acquisto ci hanno pensato 5 giovani universitari siciliani under 25 ideando 'Pharme.it', una startup avviata nel 2021 e solo da qualche giorno online con due prime farmacie di Mazara del Vallo. I quattro giovani di Mazara del Vallo sono Filippo Tavormina, Alessandro Gallo, Sofia Perrone e Nicola Amato, mentre il quinto, invece, è Mario Gazzara di Catania. L'idea è nata a Filippo Tavormina, figlio di farmacisti e studente d iGiurisprudenza a Roma, e Alessandro Gallo, studente di Ingegneria gestionale a Torino. "Parlando coi miei genitori è emerso il fatto che spesso l'utente ha difficoltà di accesso subito al farmaco - spiega Tavormina - questo succede perché manca nei depositi e così l'utente deve prenotarlo per poi tornare in farmacia a ritirarlo". Da qui l'idea di avviare la startup con un primo crowdfunding tra gli amici poi sostenuta ,via via, da diversi acceleratori italiani ed esteri. La piattaforma sviluppata dai 5 giovani siciliani entra in rete col gestionale delle farmacie e in tempo reale (con registrazione gratuita) dà all'utente la disponibilità de lfarmaco, in via preferenziale alla farmacia più vicina al posto in cui ci si trova e poi ad altre anche di paesi vicini. Dai primi di aprile aderiranno alla piattaforma anche 4 farmacie di Palermo e Taormina e assicura che nei prossimi mesi saranno già 28 quelle in rete nelle città di Napoli, Roma, Milano, Mazara del Vallo e Palermo. "Da studi statistici in Italia ogni giorno ci sono 1,5 milioni di utenti che non trovano il farmaco al primo tentativo- dice Filippo Tavormina - tramite la piattaforma si potrà prenotare e così andando solo una volta in farmacia si potrà ritirare direttamente".