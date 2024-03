Coppa Ascensione a Floridia, Spada (Pd): "E' iscritta al Reis"

La Coppa Ascensione, gara ciclistica con oltre cento anni di storia che si disputa a Floridia in concomitanza con l’omonima festività, ha ricevuto l’iscrizione al REIS (Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia).

La manifestazione sportiva, la cui prima edizione risale al 1911 per volontà di un comitato cittadino presieduto dal sindaco dell’epoca Antonino Faraci, può essere ritenuta la più antica competizione ciclistica dilettantistica d’Italia e ancora oggi appassiona generazioni di sportivi. “L’iscrizione nel REIS - dichiara Tiziano Spada - è il giusto riconoscimento per una competizione sportiva che ha permesso alla città di Floridia di diventare un punto di riferimento per i ciclisti, siciliani ma non solo. L’obiettivo, come sempre, è frutto di un lavoro svolto in sinergia con l’Amministrazione floridiana guidata dal sindaco Marco Carianni. Decisivo è stato anche il contributo dell’assessore Serena Spada e della professoressa Paola Gozzo, che ha seguito l’iter. Grazie anche all’assessorato regionale ai Beni Culturali e alla commissione preposta per l’attenzione dimostrata. La promozione dello sport deve essere un tema centrale per lo sviluppo della Sicilia, soprattutto con riguardo ai più giovani. Ereditare i valori e le tradizioni del passato è fondamentale per programmare il futuro”.

La Coppa Ascensione ha visto e vede ancora oggi la partecipazione di amatori e professionisti provenienti da tutta la Sicilia e dalle altre regioni d’Italia.

“Non smetterò mai di ringraziare i floridiani e quanti lavorano per organizzare questa manifestazione ultracentenaria - sottolinea Marco Carianni, sindaco di Floridia -. La valorizzazione delle proprie identità è uno snodo fondamentale per la crescita del territorio, anche dal punto di vista turistico. Per questo, ma non solo, a Floridia si lavora già in vista della prossima edizione della corsa, in programma il 5 maggio prossimo”.