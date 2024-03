Sud chiama Nord mette in campo Edy Bandiera: sarà candidato alle Europee

Il vice sindaco di Siracusa, Edy Bandiera, vice segretario regionale di Sud chiama Nord, non rimarrà in pachina in occasione delle elezioni Europee di giugno. L'ex assessore regionale, che ha ben organizzato il partito a Siracusa ed in provincia (Prima della sua adesione era quasi inesistente), è pronto a correre, anche se aspetta l'ufficialità del leader, Cateno De Luca, che ha chiesto proprio a Bandiera di offrire il suo contributo, non soltanto elettorale, ma anche politico per Sud Chiama Nord. In questa corsa per le Europee, De Luca ha fatto un grande lavoro, coinvolgendo 'Grande Nord' a Italexit, il partito dei pensionati, 'Insieme Libero e ' Noi agricoltori . "Cateno De Luca mi vuole in lista - dice Edy Bandiera - ed io sono a disposizione del partito. Sono certo che il nostro 'Fronte della libertà' darà grandi soddisfazioni ad elettori e simpatizzanti di Sud chiama Nord. Rappresentiamo l'alternativa alle Destre ed alla Sinistra e siamo in grado di mandare i nostri rappresentanti a Strasburgo per difendere e tutelare l'Italia, ma soprattutto i problemi dell'agricoltura e della pesca in Sicilia ". Edy Bandiera ha maturato un'esperienza di non poco conto nei settori dell'Agricoltura e delle pesca nel suo precedente ruolo di assessore regionale. Oggi c'è da difendere i produttori , maltrattati da un'Europa 'matrigna', conclude il vice sindaco di Siracusa.