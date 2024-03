Acate, commossa partecipazione alla processione del Venerdì Santo

Emozione e commozione ad Acate per la processione del Venerdì Santo. Complice la bella giornata di sole, una grande folla si è radunata alle 11 in piazza Libertà, per attendere l’uscita del Cristo con la Croce della Chiesa Madre.

Il mesto corteo, accompagnato dalla banda musicale e preceduto dalle Autorità cittadine, ha percorso lentamente corso Indipendenza fino al Calvario, sostando all’altezza di via Roma, dove una bambina ha ripetuto il pietoso gesto di Veronica, e ai Quattro Canti, per l’incontro del Nazareno con la Madre Addolorata.

I canti delle Pie Donne, il rullare dei tamburi dei Grifoni di Biscari, hanno contribuito a rendere suggestiva e toccante l’atmosfera del rito, che ha richiamato anche tanti visitatori e appassionati di fotografia provenienti dai centri viciniori.

Al Calvario, padre Salvatore Frasca ha fatto riflettere la folla su sul connubio sofferenza- amore, leit motiv della giornata, mentre il parroco don Mario Cascone ha impartito la benedizione ai fedeli.

(Nelle immagini l’uscita del Cristo, l’incontro con la Veronica e quello con la Madonna)