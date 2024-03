La Democrazia cristiana non presenterà la lista a Castelvetrano

"La Democrazia Cristiana non parteciperà alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel Comune di Castelvetrano". Il segretario regionale della Dc Stefano Cirillo, di concerto con il segretario provinciale del partito a Trapani, Giacomo Scala, ha stabilito di non presentare alcuna lista con il simbolo della Democrazia Cristiana.

"La decisione scaturisce dalla complessa situazione che si è venuta a creare, dopo la gestione commissariale del Comune di Castelvetrano e la pessima amministrazione del Movimento Cinque Stelle - dichiarano Cirillo e Scala -. In tale contesto non è stato possibile, a causa delle pregresse lacerazioni del tessuto politico - ancora non rimarginate - e delle ingiustificate contrapposizioni personali aventi origini antiche, delineare per i partiti un percorso politico corrispondente alle reali esigenze della comunità per la realizzazione di una forte azione comune".

"Diffidiamo, chiunque, a spendere il nome e il simbolo della Democrazia Cristiana e invitiamo i dirigenti e gli iscritti al partito ad evitare condotte in contrasto con le direttive del partito", concludono.