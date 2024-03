Favignana, ritirata la sfiducia contro il sindaco Forgione

Ritirata dai proponenti la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Favignana, Francesco Forgione. La presidente del Consiglio comunale, Emanuela Serra, ha provveduto ad annullare la seduta in programma per domani pomeriggio.

"Il piano per sfiduciarmi, attraverso una vera e propria estorsione politica, operata con la decadenza della consigliera Giuseppina Salerno, non è riuscito - dichiara il sindaco Francesco Forgione -. Il ritiro della mozione, a seguito della mancata surroga della consigliera Salerno, dimostra che la sua decadenza era funzionale solo all'approvazione della mozione di sfiducia.

Per questo obiettivo in queste settimane sono state commesse, con il consenso e le scelte della presidente del Consiglio Serra, ripetute e gravi violazioni delle procedure, delle norme e delle leggi. Si è forzata ogni regola, violando principi costituzionali di imparzialità e trasparenza delle procedure, pur di rimuovere la consigliera Salerno, contraria alla mozione di sfiducia, e sostituirla con un consigliere pronto a votarla. Una squallida manovra di palazzo fallita per l'incapacità e l'arroganza degli stessi artefici, che non hanno reso la decadenza immediatamente esecutiva. Al Consiglio comunale di domani non ci sarebbe stata la maggioranza necessaria per l'approvazione della mozione di sfiducia e per questo è stato annullato. Qualcuno continua a pensare - prosegue il sindaco - che si possa tornare a un passato nel quale a Favignana sono state calpestate la trasparenza amministrativa e ogni principio di buona amministrazione. Basta vedere i registi esterni al Consiglio comunale di questa operazione per rendersene conto. I risultati del passato sono sotto gli occhi di tutti. Ognuno ora dovrà assumersi le proprie responsabilità di fronte alla cittadinanza e a tutte le Istituzioni".