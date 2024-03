Via Crucis comunitaria al Sant'Angela Merici di Siracusa

Vi auguro di vivere il mistero della Pasqua con sentimenti di speranza e di gioia. Celebriamo la Pasqua nella nostra vita". E' l'augurio che l'arcivescovo mons. Francesco Lomanto ha rivolto stamane partecipando alla Via Crucis comunitaria lungo i viali della Fondazione Sant'Angela Merici. "Sono lieto di aver percorso un tratto della via crucis e aver pregato con voi - ha detto l'arcivescovo mons. Francesco Lomanto -. Questa giornata è dominata dalla presenza della croce e da questo giorno la croce ha segnato la nostra storia, la nostra chiesa, la nostra vita. Il mistero della croce e della morte di Gesù è la manifestazione più alta dell'amore di Dio per noi. Perchè il Signore ci ha dato se stesso, fino in fondo. Gesù venuto nel mondo per la nostra salvezza. Apriamo il nostro cuore per accogliere l'amore di Dio e lasciamoci condurre da Lui". Ad aprire la Via Crucis è stato l'arcivescovo emerito mons. Giuseppe Costanzo.

Presenti ospiti, familiari, personale e volontari di tutti i centri della Fondazione. "La via della croce che abbiamo condiviso esprime per noi non un giorno dell'anno, ma i 365 giorni dell'anno in un luogo dove la sofferenza è di casa ma lo è anche l'amore - ha detto don Alfio Li Noce, presidente della Fondazione Sant'Angela Merici -. Oggi contempliamo un amore che ci ha redenti e ci ha salvati. Per cui siamo grati a tutti gli ospiti della Fondazione: erano presenti dall'istituto di Siracusa, da Canicattini, dalla casa di riposo "mons. Gozzo", i fratelli immigrati e gli ospiti di casa alloggio "Madonna delle Lacrime". Qui insieme abbiamo condiviso la possibilità ed il dono di sentirci in cammino non da nomadi ma da pellegrini. Un cammino orante, confortato da una grazia che è sanante e santifica. Viviamo una Pasqua all'insegna dell'amore affinché tutti possiamo essere generatori di pace".