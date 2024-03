Il leader degli Autonomisti Raffaele Lombardo chiede il rimpasto alla Regione

"Lo dico formalmente: c'è bisogno di un rimpasto nel governo della Regione". Lo ha detto il leader del Movimento per l'autonomia, Raffaele Lombardo, intervenendo a un incontro del partito a Caltagirone, nel Catanese. "Lo stesso presidente Schifani dice che alcuni assessori non sono all'altezza delle difficoltà enormi che vive la nostra terra - ha aggiunto Lombardo -. Non faccio i nomi né elenco le rubriche di loro competenza". Lombardo ha auspicato quindi "una 'movimentazione' che metta le persone nei posti giusti".