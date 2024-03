Cgil Palermo: "Ripristinare trasporto gratuito per i dipendenti pubblici nelle isole minori"

"Apprendiamo con preoccupazione la notizia della sospensione del trasporto gratuito per le isole minori per i dipendenti pubblici". Lo dice il segretario generale Flc Cgil Palermo, Fabio Cirino, che rilancia la preoccupazione espressa dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Saveria Profeta" di Ustica, Giusto Catania, sullo stop da aprile ai trasporti gratuiti per i dipendenti pubblici nelle isole minori, che rischia di compromettere la continuità dell'attività didattica, assicurata da docenti in gran parte non pendolari. "E' necessario trovare immediatamente una soluzione al problema - sottolinea Cirino - provando a reperire i fondi tra le pieghe del bilancio per non mettere a rischio le lezioni. Stentiamo a credere che vi sia stato un errore sullo stanziamento dei fondi dedicati e, anche se così fosse, bisogna agire con urgenza perché si tratta di una priorità imprescindibile da garantire. Il costo di 70 euro per la tratta andata e ritorno non ci sembra una tariffa né agevolata né per residenti. Auspichiamo un intervento risolutivo e tempestivo".