Modica, la processione del Venerdì Santo: Padre Nostro recitato in Ucraino e Russo

La processione del Venerdì Santo a Modica ha rinnovato la tradizione di partecipazione popolare e mestizia. La statua della Madonna Addolorata è uscita dalla chiesa di Santa Maria di Betlem per iniziare il percorso verso il duomo di San Pietro accompagnata dalle tristi note della banda Città di Modica. Il simulacro si è fermato ai piedi della scalinata del Duomo fino all'arrivo dell'urna con il Cristo morto. La processione ha continuato il suo percorso fermandosi per le riflessioni sulla passione e morte di Cristo. In ogni sosta, la preghiera del Padre Nostro recitato, tra l'altro, in Arabo, Inglese, Ucraino e Russo. La processione si è conclusa nella chiesa di Santa Maria di Betlem da dove, domenica mattina, uscirà il simulacro della Madonna alla ricerca del Figlio Risorto fino all'incontro in piazza Municipio alle 12 con la suggestiva rappresentazione della Madonna Vasa Vasa.