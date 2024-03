Controlli anticrimine della Polizia nel centro cittadino di Pachino

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale della Polizia di Stato, hanno effettuato un meticoloso controllo del territorio nel centro della città per continuare l’opera di contrasto alle illegalità e per aumentare la sicurezza percepita tra i cittadini di quel centro.

L’attività, diretta dal dirigente del Commissariato Giuseppe Arena, ha consentito di identificare 90 persone e di controllare 33 veicoli.

Sono stati elevate quattro sanzioni amministrative e sequestrati due mezzi.

Particolare attenzione è stata rivolta ad alcuni locali già in passato attenzionati dagli agenti perché frequentati da soggetti conosciuti alle forze dell’ordine.

Infine, nel corso del servizio sono state controllate cinque persone sottoposte a limitazioni della libertà personale.