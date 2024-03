Modica, la viabilità cittadina per la giornata di Pasqua

Il Comune di Modica informa residenti e turisti delle regole di viabilità cittadina in occasione della Pasqua che vedrà moltissime presenze per la manifestazione della Madonna Vasa Vasa.

Via Nazionale: Transito consentito a senso unico di marcia dal centro cittadino alla Sorda

Via Tirella: Transito consentito solo ai residenti dalla Sorda al centro cittadino; per i non residenti, transito consentito a senso unico dalla Sorda all’intersezione con via Trani

Via Modica/Ragusa: Transito consentito a doppio senso di circolazione da e sino all’intersezione tra corso Umberto e corso Garibaldi

Via Nuova Sant’Antonio: Transito consentito dal quartiere Dente al centro cittadino