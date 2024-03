Floridia, è morto il papà del consigliere Renzo Spada

Folla immensa questa mattina nella chiesa del Carmine a Floridia per salutare per l'ultimo volta, Salvatore Spada, 73 anni, affetto da una grave patologia. Salvatore Spada, già dipendente dell'Asp di Siracusa, era il padre del consigliere comunale di Floridia, Renzo. Tantissimi gli attestati di vicinanza ed amicizia per il consigliere di opposizione al Comune, sia sui social che di persona. E' stato immenso l'abbraccio dei floridiani alla famiglia Spada. La vittima aveva dei problemi ai bronchi, ma di essere curato in ospedale non ne voleva proprio saperne. Le due condizioni di salute si sono aggravate nello scorso mese di dicembre quando ha contratto un virus (ma non era il Covid). I figli così l'hanno convinto a fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. Dal giorno del ricovero non c'è stato alcun miglioramento delle sue condizioni di salute, tanto da arrivare al capolinea. "E' stato un faro per la nostra famiglia - ha detto Renzo Spada - ma aveva la testa dura. Continuava a fumare nonostante il divieto assoluto dei medici. Ringrazio le tantissime persone che ci sono state vicine in questo momento di dolore. Anche il sindaco e la giunta municipale che ci hanno espresso solidarietà e vicinanza". Salvatore Spada lascia la moglie, i figli ed i nipoti. Solidarietà è stata espressa al consigliere comunale pure da Forza Italia. Dalla redazione e direzione di Nuovo Sud le più sentite condoglianze alla famiglia Spada per il grave lutto che li ha colpiti.