Trasporti, il Consiglio di Ispica rivendica il collegamento con la Kore di Enna

Ispica ed Enna saranno presto collegate con un servizio di linea riconosciuto dalla Regione Sicilia. Lo comunica il consigliere comunale del Partito Democratico di Ispica, Gianni Stornello, promotore nei mesi scorsi di un Ordine del giorno, votato all’unanimità dal Consiglio comunale, con il quale si chiedeva all’Assessorato regionale alla Mobilità della Regione di istituire il servizio al fine di collegare direttamente tutto il bacino della Sicilia sudorientale con l’Università Kore, frequentata da centinaia di studenti della zona.

“Proprio ieri – spiega Stornello - il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha avviato le procedure per la gara di appalto di tutte le autolinee siciliane, come prevedono le recenti norme comunitarie in materia. Fra i cosiddetti ‘servizi minimi’ facenti parte degli atti di gara figura anche il collegamento fra Ispica ed Enna che avrà come capolinea Pozzallo. Dopo l’approvazione dell’Ordine del giorno da parte del Consiglio – afferma l’esponente del Pd – ho seguito personalmente alla Regione gli sviluppi, facendo valere gli interessi delle famiglie e delle centinaia di studenti del territorio. Alla fine, la Regione si è resa conto della necessità del collegamento, estendendolo fino a Pozzallo in modo da interessare i passeggeri in arrivo da Malta. Ispica avrà comunque la sua fermata. In base alle previsioni della Regione il servizio partirà il 1°settembre, ma ho già proposto di anticipare l’attivazione della linea in forma provvisoria, visto che ci sono società interessate ad esercitarla senza oneri per la Regione, in attesa dell’espletamento della gara per la selezione della società che lo svolgerà per tutti i nove anni previsti dall’appalto”.