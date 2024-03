Uccide la moglie alle porte di Roma, poi si suicida

Un uomo di 83 anni ha ucciso la moglie 78enne sparandole con una pistola, poi si è tolto la vita usando la stessa arma. E' accaduto a Cecchina, frazione di Albano Laziale, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I due coniugi non avevano figli ed erano entrambi malati oncologici. Secondo quanto scritto su un biglietto trovato dagli investigatori, l'omicidio-suicidio era stato concordato.

Le vittime della tragedia sono Antonio Pomilia, ex pilota civile e Margherita Cannone, maestra elementare, Sono stati trovati l'uno accanto all'altro, davanti all'uscio di casa, in un villino a Cecchina, frazione periferica di Albano Laziale.