Europee, Italexit diffida Cateno De Luca: "Non corriamo con voi"

"Alcuni quotidiani, in questi giorni, hanno pubblicato articoli nei quali, erroneamente, veniva affermato che ItalExit per l'Italia farebbe parte del "listone" di sigle che correranno alle prossime Elezioni Europee con Cateno De Luca. La notizia è del tutto falsa. Il nostro partito non è alleato di De Luca e non fa parte del listone". È quanto si legge in una nota di Italexit.

"Il nome "Italexit" è stato usato in modo improprio e i responsabili sono già stati diffidati ufficialmente. Inoltre il Partito sta preparando azioni legali da adire nei confronti di chi ha messo in atto un'azione scorretta che, oltretutto, sta creando confusione fra i nostri elettori e nei media, e di chi deciderà di allearsi con la lista incriminata - prosegue la nota -. Ribadiamo quindi che ItalExit per l'Italia, partito riconosciuto e già presente con una propria rappresentanza nello scorso Parlamento, non ha nulla a che fare con lo schieramento di De Luca e non ha stretto accordi elettorali con esso.

Chiediamo a tutti gli organi di stampa che hanno pubblicato articoli in cui il nome di ItalExit veniva accostato al "listone" di De Luca di pubblicare opportuna rettifica".