Da calciatore alla panchina, Horacio Spinelli è il nuovo allenatore del Siracusa

Fernando Horacio Spinelli, 42 anni, è il nuovo allenatore del Siracusa. La società lo ha ufficializzato nel proprio sito nel tardo pomeriggio di oggi. Dal campo alla panchina, un filo indissolubile quello che lega l'ex centrocanpista argentino al club azzurro. Già capitano e portabandiera del sodalizio siracusano, Spinelli ha vestito la maglia del Siracusa 150 volte tra il 2010 ed il 2018. In questa stagione ha guidato con successo l'Under 19 azzurra. Spinelli dirigerà il suo primo allenamento, dopo Pasquetta, il prossimo 2 aprile. Il cambio sulla panchina del Siracusa era nell'aria da qualche settimana. Le ultime gare degli azzurri non troppo convincenti per la dirigenza, hanno accelerato l'esonero di Gaspare Cacciola. Spinelli subentra alla vigilia di una gara difficilissima contro il Trapani capolista. Se i granata batteranno il Siracusa festeggeranno al Provinciale la promozione diretta in serie C. Il presidente azzurro Alessandro Ricci ci tiene a non subire uno smacco del genere. Ma per evitare la sconfitta serve il miglior Siracusa. Riuscirà l'allenatore argentino a motivare gli azzurri? Sarà il campo a stabilirlo.

Fernando Horacio Spinelli (Foto Valentino Cilmi)