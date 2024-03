Dipendenti dei negozi in sciopero: astensione dell'80% a Palermo e Catania

Hanno aderito a Palermo e Catania l'80% dei lavoratori della Federdistribuzione, secondo la stima dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, guidati da Giovanni Dalò, Giusi Sferruzza e Ida Saja, che oggi a Palermo hanno organizzato un flash mob in via Ruggero Settimo.

A incrociare le braccia per l'intero turno lavorativo sono stati i dipendenti di catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line che attendono da 51 mesi il rinnovo dei contratti.

Tra le insegne ci sono Acqua e sapone, Arcaplanet, Bricocenter, Coin, Ovs, Douglas, Leroy Merlin, Casanova, Kiko, Lidl, Max&Co, Max Mara, Penny Market, Rinascente e Itx gruppo Zara.

"La lunga trattativa - dice Dalò, Sferruzza e Saja - culminata la notte tra il 26 e il 27 marzo, ha visto un'associazione datoriale che ha tentato in ogni modo di depotenziare la parte normativa del testo contrattuale che, qualora accolto così come proposto da Federdistribuzione al tavolo, avrebbe offeso la professionalità delle tantissime lavoratrici e tantissimi lavoratori del settore".