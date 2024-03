Beni confiscati assegnati alla polizia locale di Reggio Calabria

Alcuni beni confiscati saranno destinati al settore Polizia municipale di Reggio Calabria. A stabilirlo è una delibera della Giunta comunale dello scorso 26 marzo.

Si tratta, in particolare, di beni immobili confiscati, già rientranti nel patrimonio indisponibile dell'Ente, che hanno finalità istituzionali e sociali.

Era stato il settore Polizia municipale, Servizio protezione civile, ad avanzare nei mesi scorsi richiesta di assegnazione degli immobili confiscati, situati in contrada Gagliardi, per adibirli a deposito di materiale per fronteggiare le diverse emergenze di protezione civile, ritenendoli idonei allo scopo.

La Giunta comunale ha stabilito di indirizzare i cespiti immobiliari alle finalità istituzionali del Settore e di trasferire allo stesso la competenza gestionale dei beni, fermo restando l'obbligo di monitoraggio del settore Patrimonio servizio beni confiscati e beni comuni.

Sarà compito del settore Polizia municipale provvedere a coordinare l'attività degli uffici competenti nel caso in cui, dai sopralluoghi tecnici effettuati, siano risultati necessari interventi di riqualificazione del bene per renderlo fruibile per l'utilizzo. Lo stesso Settore assumerà nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario così come previsto dalla vigente normativa in materia.