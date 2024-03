Le uova di “N’uovo realizzate dai pasticcieri di Modica donate ai bambini dei reparti di Pediatria degli ospedali iblei

Nel pensiero per i bimbi in ospedale si racchiude il cuore di “N'uovo 24”, la manifestazione che si è tenuta a Modica in questi giorni e che si concluderà domani con le celebrazioni legate alla festa della Madonna Vasa Vasa. I pasticcieri di Modica, coordinati da Giorgio Iacono di Confcommercio, hanno donato le uova pasquali ai piccoli ospiti di Pediatria nei vari reparti presenti negli ospedali della provincia. La consegna questa mattina nel reparto al Maggiore di Modica, con il presidente sezionale Confcommercio Giorgio Moncada, al reparto del Guzzardi di Vittoria con il presidente sezionale Gregorio Lenzo, e nell’analogo reparto del Giovanni Paolo II di Ragusa, con il presidente sezionale Rosamaria Chiaramonte.

Le pasticcerie che hanno partecipato sono: Bar Fargione, Bar Primafila, Casalindolci, Ciokarrua, Dada Cafè, Dolce Arte, Dolci Momenti, Giorgio Abate, Pasticceria Cappello, Pasticceria Fede.