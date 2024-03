Modica, palazzo Iacp lotto 46: l'ascensore 2 è ancora bloccato

Il segretario della Camera del lavoro di Modica, Salvatore Terranova, torna a parlare del mancato ripristino del secondo ascensore del condominio di edilizia popolare nel lotto 46 di Treppiedi Nord a Modica. "Circa un mese addietro - afferma Terranova - dopo uno scambio al vetriolo, sul ricordato mancato intervento, tra il Camera del Lavoro e il Commissario dell'Iacp di Ragusa, quest'ultimo ha reso pubblico che l'Istituto aveva adottato la determina con cui affidava al tecnico ascensorista l'incarico per effettuare la manutenzione straordinaria del secondo ascensore, che da più di due anni è fermo ai blocchi, per la semplice ragione che l'Iacp ha ritenuto necessario non ripristinarlo. La parte più interessante e indicativa di tutta la storia è che ancora, dopo un mese, non c'è neanche l'ombra dell'inizio dei lavori. Per cui se l'ascensore è ancora lì, chiuso e non ancora fruibile viene spontaneo porsi delle domande.

Se l'Iacp ha adottato gli atti di affido dell'incarico per sistemare la macchina e ancora non vengono iniziati i lavori, una ragione ci sarà. Ci sarà una spiegazione a questo controverso fatto. Non sarà che il tecnico, pur avendo ricevuto l'incarico, non da inizio alla manutenzione straordinaria dell'ascensore perché non ha ricevuto (possibilmente) la liquidazione di altri precedenti lavori fatti per conto dell'istituto? . È altamente probabile che l'Istituto non abbia pagato ancora i lavori di precedenti incarichi, per cui il tecnico non ha alcuna motivazione ad iniziare il nuovo lavoro affidatogli. Allora, sembra d'obbligo esprimere ancora un'ultima considerazione: non sarebbe più corretto e rispettoso nei confronti dei cittadini che chi ha un ruolo pubblico desse loro la informazione solo quando è sicuro che quanto promesso ha la possibilità di essere realizzato? Non sarebbe meglio comportarsi così, evitando di fare una magra figura? Perché- bisogna dirlo - una figuraccia sta facendo il Commissario con questa storia, una storia penosa con risvolti da analizzare attentamente, perché essa è la cartina di tornasole di come vanno le cose in politica o in situazioni parapolitiche. Tutto fa intendere chiaramente che non c'è più speranza e che le chiacchiere sono forse le uniche cose reali che ci possiamo aspettare".