Vittoria, tributi locali: entro il 30 aprile definizione agevolata

Nell'ultima seduta il Consiglio Comunale di Vittoria ha discusso il punto riguardante la proroga per la definizione agevolata dei tributi locali in scadenza il 29 marzo. I contribuenti potranno aderire alla definizione agevolata, pagando quanto dovuto senza sanzioni e interessi entro il prossimo 30 aprile.

“La proroga è stata voluta dall’intero Consiglio Comunale e dall’Amministrazione Comunale, per permettere ai cittadini vittoriesi di verificare le proprie posizioni ed adempiere ai doveri contributivi con uno strumento che agevola e non aggrava le somme dovute. Sono già oltre 1.100 i contribuenti che hanno aderito e tanti altri hanno manifestato interesse. L’approvazione da parte del Consiglio rappresenta un passaggio importante nel rapporto con la cittadinanza per quanto attiene al rispetto degli obblighi tributari”- ha commentato il sindaco Francesco Aiello.