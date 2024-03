Vittoria, immigrato travolto da un'auto all'uscita da un supermarket: è grave

Un immigrato dell'apparente età di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Guzzardi di Vittoria dopo essere stato investito da una utilitaria, ieri sera, sulla ex provinciale 17. L'uomo era appena uscito da un supermercato della zona quando è stato travolto dalla vettura. L'automobilista si è fermato per prestare soccorso in attesa dell'ambulanza del 118. L'immigrato, che non aveva documenti addosso, ha riportato fratture in varie parti del corpo. I rilievi per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria.

(FOTO di Franco Assenza)