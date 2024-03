Catania, X Reparto Mobile a Neonatologia del Garibaldi

Nell’ambito delle attività di prossimità promosse sul territorio dalla Polizia di Stato, una rappresentanza del X Reparto Mobile di Catania, nella mattinata di ieri, si è recata presso il reparto di Neonatologia dell’Ospedale “Garibaldi-Nesima” in occasione delle festività per manifestare la propria vicinanza e porgere gli auguri ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

I poliziotti sono stati accolti calorosamente dal personale medico e paramedico del citato presidio ospedaliero, che li ha accompagnati nei reparti di Neonatologia, Pediatria e Hospice, illustrando la loro attività quotidiana al servizio della collettività, mostrando tutta la loro sensibilità.

Nell’occasione sono state donati, da parte del poliziotti del Reparto Mobile di Catania, delle uova di Pasqua della Fondazione AIRC, Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro, nonché tre carrelli “porta medicazioni”, utili ai citati reparti ospedalieri.

L’iniziativa del personale della Polizia di Stato, insieme ad altre attività della stessa natura, conferma ancora una volta la vicinanza delle forze dell’ordine alla comunità e l’obiettivo di rimanere sempre al servizio del cittadino.