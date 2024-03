La Volley Modica sfida Fano in gara dei 1 play off promozione

Tutto è pronto o quasi per la Volley Modica, che sta lavorando sodo per farsi trovare pronta all'appuntamento più importante della stagione, che martedì alle 20 al “PalaRizza” vedrà i biancoazzurri di coach Enzo Distefano affrontare in gara 1 play off promozione del campionato di serie A3, la “Corazzata” Smartsystem Fano.

I “Galletti” della Contea hanno chiuso la regolar season in settima posizione e negli spareggi promozione avranno sicuramente l'ostacolo più duro da provare a superare. Fano, infatti, è una squadra di grande spessore tecnico e parte con i favori dei pronostici contro il sestetto modicano, che tuttavia, potrà affrontare senza grosse pressioni il doppio confronto nel quale non si può dare nulla per scontato.