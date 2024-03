Modica, Pasqua 2024: folla di fedeli per la Madonna Vasa Vasa anche di sera

Una domenica di Pasqua nel segno delle tradizioni e della devozione dei modicani verso il rito della Madonna Vasa Vasa. Suggestivo e spettacolare l'incontro e del Cristo con la Madre a mezzogiorno in piazza Municipio con l'abbraccio della Madonna al Figlio Risorto. E, anche quest'anno, molto seguita la manifestazione serale con l'uscita dei due simulacri dalla chiesa di Santa Maria di Betlem dopo la Santa Messa celebrata dal vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo. La processione si è snodata per via Marchesa Tedeschi, Corso Umberto, via Vittorio Veneto e viale Medaglie D'Oro prima di fare ritorno a Santa Maria.