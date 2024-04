Con l'auto finisce in una scarpata, 22enne morto nel Leccese

Incidente stradale mortale in provincia di Lecce, sulla statale 274 che collega Presicce-Acquarica: a perdere la vita un ragazzo di 22 anni. L'auto sulla quale viaggiava, per cause da accertare, è andata fuori strada, finendo in una scarpata. L'incidente è avvenuto attorno a mezzanotte. Ferito in maniera grave un 19enne, ricoverato all'ospedale di Tricase (Lecce). Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

La vittima, è Francesco Saranelli, di 22 anni di Presicce-Acquarica, mentre F.A., di 19 anni, è in gravi condizioni all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.