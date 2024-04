Un video celebrativo per i 100 anni della fondazione del Siracusa Calcio

Identità, appartenenza, orgoglio. Un video celebrativo è stato diffuso dall'Asd, Siracusa Calcio, per celebrare i 100 anni dalla fondazione. Non soltanto gioie, ma anche dolori e lutti. Come la scomparsa prematura di Nicola De Simone, Giorgio Di Bari e del presidentissimo, 'Pippo Imbesi'. Poi il grande amore della Curva Anna nei confronti della squadra, le grandi giocate di Lele Catania e la fede per la maglia azzurra di Amedeo Crippa. Tanti i protagonisti di un secolo di storia fatta di altri e bassi. Dalla vittoria della Coppa Italia, al fallimento della società. Oggi è un club tutto nuovo a guida di un toscano, Alessandro Ricci. Pure lui come tanti altri si sono innamorati dell'azzurro del cielo e del mare di Siracusa. E con Ricci comincia la riscossa della squadra.