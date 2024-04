Alcoolici venduti fuori orario a Palermo: sequestro di bevande per 5 giorni

Gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di Finanza, coadiuvati da personale dell'Asp, hanno effettuato controlli su un lungo tratto della via Roma a Palermo. Sono state identificati numerosi avventori e sottoposti a stringenti controlli 5 esercizi commerciali. Alcuni di questi esercenti sono stati sanzionati per la violazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche in bottiglia da asporto oltre le 22:00, motivo per cui sono state sequestrate, per cinque giorni, diverse bottiglie di alcolici. Un esercente è stato sanzionato per la somministrazione di bevande a minore di anni 17. Sono state riscontrate anche irregolarità legate al manuale di autocontrollo Haccp di un esercizio commerciale. Complessivamente, sono state elevate sanzioni per un importo che sfiora i 2500,00 euro