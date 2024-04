Messa in sicurezza della chiesa di San Nicolò, va in gara a Misterbianco

Scade il prossimo 9 aprile la procedura negoziata bandita dal Comune di Misterbianco, in provincia di Catania, per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e restauro della Chiesa di San Nicolò. Gli operatori economici disponibili possono presentare istanza attraverso il sito istituzionale dell'ente. L'importo dei lavori, finanziati dalla Regione siciliana attraverso fondi ottenuti dall'Amministrazione comunale, ammonta a 285.586,11 euro, utili alla messa in sicurezza e al restauro dell'edificio religioso danneggiato dalle scosse sismiche di aprile 2023.