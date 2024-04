Un ragazzo di 30 anni, Calogero Pace, di Serradifalco, nel Nisseno, e' morto oggi pomeriggio in un incidente stradale. Il giovane era a bordo della sua moto quando improvvisamente si e' schiantato contro un carro attrezzi. L'incidente si e' verificato in contrada Balate, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i carabinieri. La vittima lavorava per una ditta di trasporti. Inutili i soccorsi.