Incidente mortale nella tarda serata di ieri in via Dante, a Palermo. Un motociclista, un uomo di 53 anni, in sella ad un T-Max, ha perso la vita schiantandosi contro un albero, poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio. L’impatto è stato fatale, l’uomo, di nazionalità rumena, è morto sul colpo. Sono in corso indagini da parte dell’infortunistica della polizia municipale di Palermo.