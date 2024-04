Carini, litiga con il vicino di casa e lo ferisce con 20 coltellate

Un uomo di 53 anni è stato accoltellato ieri in un centro scommesse del Palermitano, sulla statale 113, nei pressi del Bivio Foresta, a Carini. L’uomo è rimasto ferito nel corso di una lite con un vicino, incontrato casualmente nel locale, che gli ha sferrato venti coltellate, dieci delle quali all’addome. Sembra che tutto sia scaturito da un diverbio iniziato per motivi legati alla gestione condominiale. La vittima si trova in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando l’aggressore di cui sarebbe nota l’identità.