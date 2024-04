Siracusa, sorveglianza speciale violata: arrestato 43enne

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Belvedere hanno arrestato un pregiudicato di 43 anni gravemente indiziato di violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale di P.S..

I militari, nel corso dei quotidiani controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno accertato la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione in quanto l’uomo è uscito dalla sua abitazione in orario non consentito.

Il 43enne è stato immediatamente rintracciato e, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.