Palazzolo, condannata per furto: arrestata una 53enne

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno arrestato una 53enne del luogo in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza presso la Corte d’Appello di Catania.

La donna è stata riconosciuta colpevole di furto commesso nel 2019 in un centro commerciale di Augusta e condannata a 3 mesi e 28 giorni di reclusione.

L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata posta in detenzione domiciliare presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria etnea.